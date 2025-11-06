ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਓ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ

ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਓ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : November 6, 2025 at 11:24 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Your next upgrade: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 5, 2025
Because buffering belongs in the past with the Wi-Fi Chip G2. #OnePlus15 pic.twitter.com/ECycT1HRc0
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
OnePlus 15: OnePlus 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। OnePlus 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। OnePlus 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 165Hz ਡਿਸਪਲੇਅ ਨਾਲ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ OnePlus ਫੋਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ 120Hz ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
AI Flagship Camera is coming soon to India.#OPPOFindX9Series, Your First Pocket Hasselblad Camera.#AIFlagshipCamera #HasselbladPocketCamera pic.twitter.com/y7zkldcaps— OPPO India (@OPPOIndia) October 28, 2025
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼: Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Oppo Find X9 ਅਤੇ Oppo Find X9 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 9500 ਐਸਓਸੀ ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡਰਾਇਡ 16-ਅਧਾਰਿਤ ਕਲਰਓਐਸ 16 ਫਰਮਵੇਅਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਓਪੋ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Oppo Find X9 Series ਹੈਸਲਬਲਾਡ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਵਿਕਸਤ ਏਆਈ-ਬੈਕਡ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ।
Feel the game come alive— iQOO India (@IqooInd) November 5, 2025
iQOO 15 delivers India’s first Dual Axis Vibration Motor Smartphone*, making every turn, hit, and drift feel real.
It’s not just gameplay - it’s presence.
Launching on November 26
*iQOO 15 is first smartphone to have dual axis vibration motor, basis… pic.twitter.com/EHXRRb8NBG
iqoo 15: iqoo 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। iqoo 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ OnePlus 13 ਵਾਂਗ ਹੀ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ Q3 ਗੇਮਿੰਗ ਚਿੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। iQOO 15 OriginOS 6 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ Android 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 8K VC ਹੀਟ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੇ-ਟਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
The universe hides stories beyond the horizon.— realme (@realmeIndia) October 30, 2025
Discover them with the #realmeGT8Pro, co-engineered with RICOH GR, built to explore beyond definition.
Know More:https://t.co/8V5VLzD9qfhttps://t.co/uvEpSlAcY5#SnapWithoutRules #realmexRICOHGR #ExploreBeyondDefinition pic.twitter.com/ZsaFWkEKid
Realme GT 8 Pro: Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। Realme GT 8 Pro ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Realme GT 8 Pro ਦੇ ਚੀਨੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ 144Hz ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 6.79-ਇੰਚ QHD+ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Realme GT 8 Pro ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Flipkart ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
Two finishes, two attitudes - Lunar Mist or Phantom Black.— Lava Mobiles (@LavaMobile) November 5, 2025
Which one is your pick?
Launching on 20.11.25 🔥🔥🔥🔥#Agni4 #ComingSoon #LavaMobiles pic.twitter.com/0ByWlcBQ28
Lava Agni 4: Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟਲਿਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਿਤਿਜੀ ਗੋਲੀ-ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਲਿਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਵਾ ਅਗਨੀ 4 ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.78-ਇੰਚ ਫੁੱਲ-ਐਚਡੀ+ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 8350 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Lava Agni 4 ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
