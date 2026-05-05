ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 5, 2026 at 10:46 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਈ ਵਿਅਸਤ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ, ਮਿਡ-ਰੇਂਜ ਵੈਲਯੂ ਪਿਕਸ ਅਤੇ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਦੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਲਿੱਪ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ।

ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

Vivo X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE: Vivo X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ। Vivo ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। X300 Ultra ਵਿੱਚ 6.82-ਇੰਚ ਦੀ 2K LTPO AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ Zeiss-ਟਿਊਨਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200MP Sony LYT-901 ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 10x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਨਾਲ 200MP ਸੈਮਸੰਗ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100W ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 40W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 6,600mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

X300 FE ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 65,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

OnePlus Nord CE6 ਅਤੇ Nord CE6 Lite: OnePlus Nord CE6 ਅਤੇ Nord CE6 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ। OnePlus Nord CE6 ਵਿੱਚ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Snapdragon 7s Gen 4 SoC ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ 50MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ, 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP66, IP68, IP69 ਅਤੇ IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Nord CE6 Lite ਵਿੱਚ 144Hz ਡਿਸਪਲੇ, MediaTek Dimensity 7400 Apex ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਅਤੇ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Oppo Find X9 Ultra ਅਤੇ Find X9S: Oppo Find X9 Ultra ਅਤੇ Find X9S ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ Oppo ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ Oppo Find X9 Ultra ਅਤੇ Find X9S ਫੋਨ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। Oppo Find X9 Ultra ਵਿੱਚ Oppo ਦਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੈਸਲਬਲਾਡ ਮਾਸਟਰ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ LUMO ਇਮੇਜ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ 50MP 10x ਆਪਟੀਕਲ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਮਾਣ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।

Find X9s ਬਹੁਪੱਖੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Motorola Razr 70 ਅਤੇ Razr 70 Ultra: Motorola Razr 70 ਅਤੇ Razr 70 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ। Razr 70 Ultra ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Elite ਚਿਪਸੈੱਟ, ਇੱਕ 7-ਇੰਚ 165Hz ਅੰਦਰੂਨੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ 50MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1,09,999 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ Razr 70, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 66,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਵਰ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਫ਼ੋਨ

ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ HMD Vibe 2 5G ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Xiaomi 17T ਦੇ Leica-ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ Dimensity 8500 ਚਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। iQOO Z11 Lite ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 11,499 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Realme ਅਤੇ Infinix ਵਰਗੇ ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ GT 8 Pro ਅਤੇ Note 60 Ultra ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Samsung Galaxy A27 ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

