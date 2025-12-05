BookMyShow ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਠੱਪ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

BookMyShow ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਠੱਪ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਲਾਉਡਫਲੇਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਾਉਡਫਲੇਅਰ ਅੱਜ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਊਨਡਿਟੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਆਊਟੇਜ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਜ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਕਲਾਉਡਫਲੇਅਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ internal service degradation ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਪਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਡਾਊਨਡਿਟੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 1,000 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। Zerodha, Angel One ਅਤੇ Groww ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਪਲੇਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BookMyShow ਅਤੇ Canva ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਲਾਉਡਫਲੇਅਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਲਾਉਡਫਲੇਅਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਉਡਫਲੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ," ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਲਾਉਡਫਲੇਅਰ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਲਾਉਡਫਲੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲੋ ਅਲੱਗ ਹੈ।
