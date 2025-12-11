ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ Facebook, ਫੀਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡ, ਸਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਣ।
Published : December 11, 2025 at 4:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੀਡ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਸਰਚ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣਾ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ?
ਫੀਡ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨ: ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਫੀਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਟੈਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਲਟੀ-ਫੋਟੋ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ: ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਦਿੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।
ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਡਬਲ-ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਡਬਲ-ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫੀਡ ਕੰਟੈਟ ਫੁੱਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿਊ ਵਿੱਚ: ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਸਾਨ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ ਟੈਬ ਬਾਰ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ:
|ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
|ਕੰਮ
|Reels
|ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਟ
|Friends
|ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ
|Marketplace
|ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ
|Profile
|ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੀਨੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਬ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਵੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਗਰਿੱਡ ਸਟਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਰਿਜਲਟ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਸਰਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਟੈਕਸਟ-ਹੈਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:-
- ਸਰਚ ਰਿਜਲਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰਿੱਡ ਲੇਆਉਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
- ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿਊ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਉੱਥੋ ਜਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ
- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੋਡ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਟਾਈਪਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ
ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ:-
- ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਰੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਟ ਘੱਟ ਦਿਖੇਗਾ।
- ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਡ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰੇਇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ
ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-
- ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਣਗੇ।
- ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰਫੁੱਲ ਟੈਕਸਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੂਲ ਮਿਲਣਗੇ।
- ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।
- ਕਰਾਸ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਮੈਟਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼
ਕੰਮੈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥ੍ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-
- ਥਰਿੱਡਡ ਰਿਪਲਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ।
- ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੂਲਸ
- ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮੈਟ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ।
- ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਜਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਪਸੰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ।
- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਟਾ ਦੁਆਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਟੀਚਾ ਐਪ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
