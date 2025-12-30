ETV Bharat / technology

ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਿਸਟ

ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

UPCOMING SMARTPHONES IN NEW YEAR
UPCOMING SMARTPHONES IN NEW YEAR (X)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 30, 2025 at 3:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2025 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। Realme ਅਤੇ Xiaomi ਵਰਗੇ ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Oppo ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਸੈਮਸੰਗ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ?

ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

Realme 16 Pro ਸੀਰੀਜ਼: Realme 16 Pro ਸੀਰੀਜ਼ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। Realme 16 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Realme 16 Pro 5G ਅਤੇ Realme 16 Pro+ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। Realme 16 Pro ਸੀਰੀਜ਼ 5G ਵਿੱਚ 200MP ਮੁੱਖ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Pro+ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਜ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

Redmi Note 15: Redmi Note 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੇਰੀਐਂਟ Redmi Note 15 5G 108 ਮਾਸਟਰ ਪਿਕਸਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। Redmi Note 15 5G ਇੱਕ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 Gen 3 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ GPU ਬੂਸਟ, 30 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ CPU ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼: Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Oppo Reno 15, Oppo Reno 15 Pro ਅਤੇ Oppo Reno 15 Pro Mini ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਰੋਸਪੇਸ-ਗ੍ਰੇਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਓਪੋ ਦੀ ਹੋਲੋਫਿਊਜ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਨੋ 15 ਅਤੇ ਰੇਨੋ 15 ਪ੍ਰੋ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰੋਲਆਉਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼: Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸੈਮਸੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus ਅਤੇ Samsung Galaxy S26 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ AI-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਲਟਰਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ 200MP ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜਨਰਲ 5 ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਐਕਸੀਨੋਸ 2600 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼: Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro ਅਤੇ Google Pixel 11 Pro XL ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਿਕਸਲ ਫੋਲਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਟੈਂਸਰ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਮੋਡਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਨਤਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਏਆਈ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਏਕੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼: ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ, ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ A20 ਬਾਇਓਨਿਕ ਚਿੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਉੱਨਤ AI ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

UPCOMING SMARTPHONES 2026
REALME 16 PRO SERIES
REDMI NOTE 5G
SAMSUNG GALAXY S26 SERIES
UPCOMING SMARTPHONES IN NEW YEAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.