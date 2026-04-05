Realme, Xiaomi, OnePlus ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਗਲੋਬਲ ਮੈਮੋਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 5, 2026 at 2:46 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮੈਮੋਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Realme, Xiaomi, OnePlus ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Realme ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, Realme 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਜਟ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Realme ਦੇ Realme P4 Lite 5G ਦੇ 4GB ਰੈਮ ਅਤੇ 64GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 13,499 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Realme ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਫੋਨਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤਵਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
Realme P4 Lite 5G4GB ਰੈਮ+ 64GB ਸਟੋਰੇਜ12,99913,499
Realme C83 5G4GB ਰੈਮ+ 64GB ਸਟੋਰੇਜ13,99914,499
Realme C71 4G4GB ਰੈਮ+ 64GB ਸਟੋਰੇਜ7,69910,999
Realme 15x 5G6GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ16,99922,999
Realme 15T 5G8GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ20,99926,999
Realme 15 5G8GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ25,99925,999
Realme 16 Pro 5G8GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ31,99935,999

Oneplus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਫੋਨਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤਵਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
OnePlus 15R12GB ਰੈਮ+ 256GB ਸਟੋਰੇਜ47,99950,499
OnePlus 15R12GB ਰੈਮ+ 512GB ਸਟੋਰੇਜ52,99955,499

Xiaomi ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤਵਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
Redmi 15C 5G4GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ12,49915,499
Redmi 15 5G6GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ14,99918,499
Redmi Note 15 5G8GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ22,99924,999

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

