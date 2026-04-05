Realme, Xiaomi, OnePlus ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਗਲੋਬਲ ਮੈਮੋਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : April 5, 2026 at 2:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮੈਮੋਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Realme, Xiaomi, OnePlus ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Realme ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, Realme 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਜਟ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Realme ਦੇ Realme P4 Lite 5G ਦੇ 4GB ਰੈਮ ਅਤੇ 64GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 13,499 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Realme ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
|ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਫੋਨ
|ਮਾਡਲ
|ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ
|ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
|Realme P4 Lite 5G
|4GB ਰੈਮ+ 64GB ਸਟੋਰੇਜ
|12,999
|13,499
|Realme C83 5G
|4GB ਰੈਮ+ 64GB ਸਟੋਰੇਜ
|13,999
|14,499
|Realme C71 4G
|4GB ਰੈਮ+ 64GB ਸਟੋਰੇਜ
|7,699
|10,999
|Realme 15x 5G
|6GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ
|16,999
|22,999
|Realme 15T 5G
|8GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ
|20,999
|26,999
|Realme 15 5G
|8GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ
|25,999
|25,999
|Realme 16 Pro 5G
|8GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ
|31,999
|35,999
Oneplus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
|ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਫੋਨ
|ਮਾਡਲ
|ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ
|ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
|OnePlus 15R
|12GB ਰੈਮ+ 256GB ਸਟੋਰੇਜ
|47,999
|50,499
|OnePlus 15R
|12GB ਰੈਮ+ 512GB ਸਟੋਰੇਜ
|52,999
|55,499
Xiaomi ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
|ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਫੋਨ
|ਮਾਡਲ
|ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ
|ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
|Redmi 15C 5G
|4GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ
|12,499
|15,499
|Redmi 15 5G
|6GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ
|14,999
|18,499
|Redmi Note 15 5G
|8GB ਰੈਮ+ 128GB ਸਟੋਰੇਜ
|22,999
|24,999
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
