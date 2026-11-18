App Store ਅਤੇ Apple Pay ਸਮੇਤ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਠੱਪ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Published : November 18, 2026 at 12:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ iCloud, App Store, Apple Pay ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਸੀ।
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਿਆਪਕ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iCloud, App Store ਅਤੇ Wallet ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Fox Business ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਅਪਡੇਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਈ ਵਾਪਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਆਊਟੇਜ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਐਪਲ ਦੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ iCloud ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। iCloud ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫੋਟੋ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਊਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Apple Pay, Apple Music, Apple Card, App Store ਅਤੇ Wallet ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਏਰਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਐਪਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸਟੇਟਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਡਾਊਨਡਿਟੇਕਟਰ 'ਤੇ ਆਊਟੇਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਆਊਟੇਜ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਾਊਨਡਿਟੇਕਟਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਐਪਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ ET ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਵੀ Apple Pay ਅਤੇ iCloud ਅਕਾਊਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ।
ਐਪਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਪਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸਟੇਟਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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