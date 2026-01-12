ETV Bharat / technology

ISRO ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ EOS-N1 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖਰਾਬੀ, ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸਰੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ PSLV-C62 ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ EOS-N1 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸਦੇ PS3 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ।

MALFUNCTION EOS N1 SATELLITE
MALFUNCTION EOS N1 SATELLITE (ISRO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 11:52 AM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ PSLV-C62 ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਅਨਵੇਸ਼ਾ (EOS-N1) ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ PS3 ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ISRO ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "PSLV-C62 ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ PS3 ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਆਈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

PSLV-C62 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੈ। EOS-N1, ਜਿਸਨੂੰ ਅਨਵੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:17 ਵਜੇ IST ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ (PSLV) ਦੀ 64ਵੀਂ ਉਡਾਣ ਸੀ।

ਲਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਰੋ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਲਿਫਟਆਫ! PSLV-C62 ਨੇ SDSC-SHAR ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ EOS-N1 ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।" ਇਸ ਲਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਸ਼ਨ 15 ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "PSLV-C62 ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ KID ਜਾਂ Kestrel Initial Technology Demonstrator ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਹੈ।"

ਇਸਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, KID ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। KID ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ।

PSLV-C62/EOS-N1 ਮਿਸ਼ਨ ISRO ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਊਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NSIL) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 9ਵਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ PSLV-DL ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਠੋਸ ਸਟ੍ਰੈਪ-ਆਨ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ PSLV ਨੇ 63 ਉਡਾਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਯਾਨ-1, ਮਾਰਸ ਆਰਬਿਟਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਦਿਤਿਆ-L1 ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਸੈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ PSLV ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 104 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।

ਇਸਰੋ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ PSLV-C61 ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 101ਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,696-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ EOS-09 ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ 505-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੂਰਜ-ਸਮਕਾਲੀ ਧਰੁਵੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।

