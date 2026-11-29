iPhone ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਾ, ਤਰੁੰਤ ਫੋਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ OS ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : November 29, 2026 at 9:53 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ iOS ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਫੋਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈਕ
ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੈਕਰ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
🚨 iPhone users are being hacked on a massive scale. If your iOS is even slightly outdated, all your data is at risk. Just opening a website can be enough to get you hacked. We're sending this warning to all our users on older iOS versions: https://t.co/k2BKf5N5ua— Pavel Durov (@durov) November 27, 2026
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲੇਟ ਕੰਪਨੀ ਟਰੱਸਟ ਵਾਲੇਟ ਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਪੁਰਾਣੇ iOS ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਵਾਲੇਟ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਵਾਲੇਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋ।
iOS ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਇਸ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
- ਫਿਰ General 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ।
ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਟ iOS 27.2.1 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, iPhone XS, XS Max ਅਤੇ XR ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ iOS 18 ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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