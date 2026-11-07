Mahindra XUV 3XO CNG ਨੂੰ ਭਾਰਤ NCAP ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 5-ਸਟਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ
ਭਾਰਤ NCAP ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ZNG ਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ SUV ਨੇ 5-ਸਿਤਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : November 7, 2026 at 8:15 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨਿਊ ਕਾਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (B-NCAP) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ZNG ਦੀ ਕਰੈਸ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5-ਸਿਤਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ NCAP ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੰਖੇਪ SUV ਨੇ ਬਾਲਗ ਆਕੂਪੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (AOP) ਵਿੱਚ 32 ਵਿੱਚੋਂ 29.36 ਅੰਕ ਅਤੇ ਬਾਲ ਆਕੂਪੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (COP) ਵਿੱਚ 49 ਵਿੱਚੋਂ 43 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਕੋਰ ਸਾਰੇ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟ੍ਰਿਮਸ ਲਈ ਵੈਧ ਸਨ।
XUV 3XO ZNG ਨੇ AOP ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਡਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ COP ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ 45 ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ COP ਸਕੋਰ ਹੁਣ VIN ਨੰਬਰ MA1NS2NVPS2B98575 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 3XO ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ZNG ਬਾਲਗ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੋਰ
ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਿਰ, ਗਰਦਨ, ਪੇਡੂ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ "ਚੰਗੀ" ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ "ਢੁਕਵੀਂ" ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ "ਢੁੱਕਵੀਂ" ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ "ਮੱਧਮ" ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਹਿ-ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ "ਚੰਗੀ" ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਾਈਡ ਮੂਵੇਬਲ ਡਿਫਾਰਮੇਬਲ ਬੈਰੀਅਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ "ਚੰਗੀ" ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਪੋਲ ਇਮਪੈਕਟ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ZNG ਚਾਈਲਡ ਆਕੂਪੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੋਰ
ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਮੀ ਲਈ ਫਰੰਟਲ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 8 ਅੰਕ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 4 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 24/24 ਅਤੇ CRS ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 12/12 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਵਾਹਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ 4 ਅੰਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ 13 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਅੰਕ ਮਿਲੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਦਾ COP ਸਕੋਰ 43/49 ਸੀ।
ਉਹੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਤੇ CRS ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ VIN MA1NS2NVPS2B98575 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚ ਵਾਹਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੋਰ (9) ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ COP ਸਕੋਰ 45 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ZNG ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
XUV 3XO ਦੇ CNG ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ, ESC, Isofix ਚਾਈਲਡ ਸੀਟ ਮਾਊਂਟ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਾਪ-ਸਪੈਕ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 2 ADAS ਸੂਟ ਵੀ ਹੈ।