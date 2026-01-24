Mahindra Thar Roxx ਦਾ ਨਵਾਂ Star Edition ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰ
Mahindra ਨੇ Thar Roxx Star Edition ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Mahindra Thar Roxx 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੀਚਰਸ।
Published : January 24, 2026 at 1:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ SUV ਨਿਰਮਾਤਾ Mahindra & Mahindra ਨੇ ਆਪਣੀ Mahindra Thar Roxx ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ Thar Roxx Star Edition ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ₹16.85 ਲੱਖ (X-Showroom) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ, ਥਾਰ ਰੌਕਸ ਸਟਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ SUV ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਰ-ਵ੍ਹੀਲ-ਡਰਾਈਵ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- Mahindra Thar Roxx Star Edition ਦੀ ਕੀਮਤ
Thar Roxx Star Edition ਦੇ ਵੇਰੀਅੰਟ
|ਕੀਮਤ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ)
|ਪੈਟਰੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ 4x2
|17.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
|ਡੀਜ਼ਲ ਮੈਨੁਅਲ 4x2
|16.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
|ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ 4x2
|18.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
- Mahindra Thar Roxx Star Edition ਦਾ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ
ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਅਰ-ਵ੍ਹੀਲ-ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.0-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 2.2-ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Mahindra Thar Roxx Star Edition ਐਕਸਟੀਰਿਅਰ
ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸਿਟਰੀਨ ਯੈਲੋ ਪੇਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥਾਰ ਰੌਕਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਟੈਂਗੋ ਰੈੱਡ, ਐਵਰੈਸਟ ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲਥ ਬਲੈਕ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Some chase the spotlight. Others own it.— Mahindra Thar (@Mahindra_Thar) January 23, 2026
The THAR ROXX STAR EDN arrives with iconic piano-black grille & alloy wheels, all black leatherette seats with suede accents & head-turning colours, crafted to stand apart.
THE STAR IS ALWAYS IN THE SPOLIGHT
[ Mahindra, TharROXX, Star… pic.twitter.com/BZQEMjyCgt
ਨਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਨੋ ਬਲੈਕ ਗ੍ਰਿਲ ਅਤੇ 19-ਇੰਚ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ-ਪਿਲਰ 'ਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਜਿੰਗ ਵੀ ਹੈ।
- Mahindra Thar Roxx Star Edition ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ SUV ਦੇ ਆਈਵਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਚਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਡੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਅਪਹੋਲਸਟ੍ਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਅਤੇ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 10.25-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ, ਇੱਕ 10.25-ਇੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ, ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਕਾਰਡਨ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਆਲ-ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।