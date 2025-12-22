ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ, ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਇਰਲ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ

ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ, ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਇਰਲ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ
Mahindra Thar ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : December 22, 2025 at 9:37 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Mahindra Thar ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀਮਾਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਫਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ X ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Hindustan Times ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:35 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਦੀਮਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, SUV ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਰਜਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਵਰਮਾ ਕੈਂਪ ਸਾਈਡ ਪੁਰਾਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਫਸ ਗਈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਲੋਕ
ਜਿਵੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਹੈ।" ਕੁਝ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।"
On platform one at Dimapur railway station in Nagaland, the national disaster vechile showed up instead of train. pic.twitter.com/fv0ji3ySYQ— Piyush Rai (@Benarasiyaa) December 18, 2025
ਕੀ ਬੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ?
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀਮਾਪੁਰ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਅੰਗਾਮੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਥਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਮਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
