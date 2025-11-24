Mahindra ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ, 4 ਲੱਖ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ਅਤੇ XUV300 ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ 4,00,000 ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ SUV ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ਅਤੇ XUV300 ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 400,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 12,237 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ XUV 3XO ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ XUV300 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫੇਸਲਿਫਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ 3XO ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਖੇਪ SUV ਦੀਆਂ 1,57,542 ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 4,06,569 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਾਡਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100,905 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 54,726 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 84 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਹਿੰਦਰਾ 3XO ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬੋਲੇਰੋ, XUV700 ਅਤੇ ਥਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਦਰਾ SUV ਸੀ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੋ ਸਥਾਨ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ N ਅਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਲਾਸਿਕ (102,514 ਯੂਨਿਟ), ਥਾਰ ਅਤੇ ਥਾਰ ਰੌਕਸ (71,351 ਯੂਨਿਟ) ਅਤੇ ਬੋਲੇਰੋ (57,512 ਯੂਨਿਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰਾ SUV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ XUV 3XO ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
