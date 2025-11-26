Mahindra & Mahindra ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਦੋ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਲਾਂਚਿੰਗ?
Mahindra ਨੇ ਦੋ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ 180 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ SUV ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Mahindra & Mahindra ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ EV Mahindra XEV 9S ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। Mahindra Charge_in ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ NH 75, ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਚੇਨਈ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹੋਸਕੋਟੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ NH44 'ਤੇ ਮੂਰਥਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲਟਰਾ-ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਈਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 180 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
Mahindra ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 250 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 180 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੈਫੇ ਵਰਗੀ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
India’s EV revolution deserves world-class charging.— Mahindra Group (@MahindraRise) November 26, 2025
So we’re building it with pride.
Charge_IN by Mahindra powers ultra-fast, universal, always-connected charging across the country.
Read more: https://t.co/HUtLBYolRP pic.twitter.com/6zcQnTBz8U
Mahindra & Mahindra ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਲਿਨੀਕਾਂਤ ਗੋਲਾਗੁੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। XEV 9e ਅਤੇ BE 6 ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਅਲ ਵਰਲਡ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰਾਨ Charge_IN ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਲਟਰਾਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਈਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।"
