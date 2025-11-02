ETV Bharat / technology

LVM3-M5 ਰਾਕੇਟ: ਇਸਰੋ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ 'ਬਾਹੂਬਲੀ' ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ

ਇਸਰੋ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ CMS-03 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

LVM3-M5 rocket: ISRO creates history
ਇਸਰੋ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ 'ਬਾਹੂਬਲੀ' ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 2, 2025 at 6:22 PM IST

ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ GSAT 7R (CMS-03) ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 4,400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚਿੰਗ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:26 ਵਜੇ ਹੋਈ।

ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡੋਮੇਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ 4,400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਇਸਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, CMS-03 ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਬੈਂਡ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਭੂਮੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ LVM3 ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਉਡਾਣ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਲਗਭਗ 4,400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲਾ, CMS-03 ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਔਰਬਿਟ (GTO) ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲਾ LVM3 ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਲਾਂਚ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਪੈਡ 'ਤੇ ਸੀ। LVM3-M5 ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕ੍ਰਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CMS-03 ਲਗਭਗ 179 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਚਾਈ 43.5 ਮੀਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ 642 ਟਨ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਔਰਬਿਟ (GTO) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪੇਲੈਂਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

LVM3 M5 ਰਾਕੇਟ
ਇਸਰੋ
ISRO LAUNCH BAHUBALI ROCKET
INDIAN SPACE CAPABILITIES
