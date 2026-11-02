3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਖਗੋਲੀ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਗੋਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ।
Published : November 2, 2026 at 2:48 PM IST
ਲੋਕ 3 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖਗੋਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛਿਪਾ ਲਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੂਨਰ ਓਕਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੰਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖਗੋਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਇਹ ਘਟਨਾ?
ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਚੰਦ ਦੇ ਚੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿਆਸ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦ ਪੂਰਵੀ ਖਿੱਤਜੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਦ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3:03 ਵਜੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਕੋਚੀ, ਮਦੁਰੈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਖਗੋਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੂਨਰ ਓਕਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਓਕਲਟੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕੋਈ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਛਿਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਦੂਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਚਮਕੀਲਾ ਤਾਰਾ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਨੀਰੁਜ ਮੋਹਨ ਰਾਮਾਨੁਜਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ SCOPE ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਚੰਦ ਓਕਲਟੇਸ਼ਨ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ?
ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਓਕਲਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ-ਚੱਕਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਚੰਦ ਓਕਲਟੇਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਣਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਚੰਦ ਓਕਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।-ਡਾ. ਨੀਰੁਜ ਮੋਹਨ ਰਾਮਾਨੁਜਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ SCOPE ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਲਗਭਗ 5 ਡਿਗਰੀ ਝੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੰਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਕਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3.8 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਦੋ ਇਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿਆਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਓਕਲਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਓਕਲਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਓਕਲਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 82 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਖਗੋਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੀਰੁਜ ਮੋਹਨ ਰਾਮਾਨੁਜਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ SCOPE ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਖਗੋਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ?
ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਖੋਜਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੇ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੀਰੁਜ ਮੋਹਨ ਰਾਮਾਨੁਜਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ SCOPE ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1972 ਵਿੱਚ ਕਾਵਲੂਰ ਸਥਿਤ IIA ਦੀ ਵੇਨੂ ਬਾਪੂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗੈਨੀਮੀਡ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾਲ ਗੈਨੀਮੀਡ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ। NCRA-TIFR ਦੀ ਊਟੀ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ ਵੀ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਵੱਲੋ ਢੱਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿੱਗ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਅਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਪ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਖਗੋਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖਗੋਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਦਾ ਛਿਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ 10-13 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।- ਅਜੈ ਤਲਵਾਰ, ਅਨੁਭਵੀ ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਮੇਚਿਓਰ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ
ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਦਾ ਛਿਪਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚੋ ਚਾਰੋ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਪਣਾ ਕੁੱਲ 17 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖਗੋਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ?
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਦੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਗੋਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਨੀਰੁਜ ਮੋਹਨ ਰਾਮਾਨੁਜਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ SCOPE ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਹੀਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ-ਆਇਓ, ਗੈਨੀਮੀਡ ਅਤੇ ਕੈਲਿਸਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਗੈਨੀਮੀਡ ਅਤੇ ਕੈਲਿਸਟੋ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 2:32:24, 2:39:26 ਅਤੇ 2:45:34 ਵਜੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਦਾ ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਚੰਦ ਯੂਰੋਪਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਚੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਵੀ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।
ਅਨੁਭਵੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ 8 ਇੰਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ।-ਅਜੈ ਤਲਵਾਰ, ਅਨੁਭਵੀ ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਮੇਚਿਓਰ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਗੋਲੀ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਕੋਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਰਮਾਇਆਪਟਨਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਗ੍ਰੇਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛਿਪੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਖਗੋਲੀ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਖਗੋਲੀ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਅਜੈ ਤਲਵਾਰ, ਅਨੁਭਵੀ ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਮੇਚਿਓਰ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ
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