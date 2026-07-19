Skyroot Vikram-1 ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 'ਲੋਟਸ ਡਾਇਮੰਡ', ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ?

Skyroot Vikram-1 ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 'ਲੋਟਸ ਡਾਇਮੰਡ', ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ?
Cosmos Diomonds ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਸੰਜਨਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਮੱਲੂ ਨੇ 'ਲੋਟਸ ਡਾਇਮੰਡ' ਨਾਮ ਦਾ ਲੈਬ-ਗ੍ਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣਾਇਆ।
Published : July 19, 2026 at 5:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਸੂਖਮ ਐਲਗੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਗੁਰੂਤਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ DNA ਸੈਂਪਲ ਤੱਕ, ਪੁਲਾੜ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਰਾੜ ਫਾਰ ਆਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਇਮੰਡ ਇੱਕ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਟਸ ਡਾਇਮੰਡ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦਾ ਵਿਕਰਮ-1 ਔਰਬਿਟਲ ਰਾਕੇਟ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮਤਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਨਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ Cosmos Diomonds ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਸੰਜਨਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਮੱਲੂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ETV Bharat ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਦਮਤਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ।
This is Cosmic Bloom 🪷— Cosmos Diamonds (@CosmosDiamonds) July 8, 2026
A lab-grown diamond shaped like a lotus - India’s flower, where gods are depicted, where Cosmos began.
One of the hardest substances on earth, shaped to survive the journey to space.
Meaning over beauty. Story over shine. 🚀 pic.twitter.com/Vaj2D1ECKl
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਕ
ਸੰਜਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਗਿਰਿਜਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਣੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਜਨਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਵੈਲਰੀ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚੁਣੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। B.Tech ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ NID ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Strategic ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
A Diamond is going to space. 🚀 For the first time in the world, a lab-grown diamond jewellery - Made in India -will fly aboard@SkyrootA Vikram-1 will create history. For centuries, diamonds came from deep inside the earth. But ours leaves it entirely. Diamond jewellery… pic.twitter.com/oVVbKfDwFa— Cosmos Diamonds (@CosmosDiamonds) July 7, 2026
ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿੰਗ ਨੇ ਸਭ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ
ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜਨਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਸੰਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਬ ਗ੍ਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੂਰਤ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਗਾਈ ਦੀ ਰਿੰਗ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੌਸਮੌਸ ਡਾਇਮੰਡਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਹੁੰਨਰ ਵਰਕਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਜਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Skyroot Aerospace ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। Cosmos Diomonds ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣਾਉਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਮਲ ਅਕਾਰ ਦਾ ਹੀਰਾ
ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਤਿ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਕਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਪੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਸਗਾਈ ਦੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਚਾਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
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