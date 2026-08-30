Apple ਨੇ Maps ਐਪ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ, OFF ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ

Apple ਨੇ Maps ਐਪ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ, OFF ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ
ਐਪਲ ਨੇ Maps ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : August 30, 2026 at 5:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ Maps ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ ਆਪਣੇ Maps ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੇ Maps ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
9to5Mac ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਰਚ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਰਚ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ?
ਇਹ Maps ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟੇਡ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਟ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਵਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ Maps ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਦੂਜੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਫ੍ਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਪਿੰਗ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੂਗਲ Maps ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਖੁਦ ਐਪਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਪਲ Maps ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਝਾਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਪਲ ਨੇ ਐਪਲ ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਪਲ ਵਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ-ਫ੍ਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਪਲ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਮੈਕ 'ਤੇ ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਚ ਰਿਜਲਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਐਪ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇ।
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