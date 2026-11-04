ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਜਾਏਗੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਜਾਏਗੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਫਿਲਾਅ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮਛੇਰੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Published : November 4, 2026 at 5:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਛੇਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
TREVOR-SAFARI ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
4 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਚੀ ਦੇ ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute ਯਾਨੀ CMFRI ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ TREVOR-SAFARI ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖੋਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਫਿਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਛੇਰੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੱਛੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਖਾਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਮਛੇਰੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਆਫ ਬਾਈਓਟਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜਲ-ਜੀਵ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਨ-ਹੈਲਥ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਫੜਨ, ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੰਬਾ ਫਾਇਦਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।- ਡਾ.ਗ੍ਰਿਨਸਨ ਜਾਰਜ, CMFRI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੋਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ Oceanography, Trevor Platt Science Foundation, CMFRI ਅਤੇ Marine Biological Association of India ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ BOB-NOR ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
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