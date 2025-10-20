ETV Bharat / technology

ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਕੀਮਤ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (Oppo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ₹10,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

Redmi 14C 5G

ਇਸ Redmi ਫ਼ੋਨ ਦੀ MRP ₹12,999 ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ Flipkart 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਿਵਾਲੀ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ₹8,999 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀਮਤ 4GB RAM ਅਤੇ 64GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ₹1,500 ਦੀ 6-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ EMI ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.88-ਇੰਚ HD+ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ Snapdragon 4 Gen 2 5G ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 5160mAh ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ।

Redmi 14C 5G (Redmi)

iQOO Z10 Lite 5G

ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ MRP ₹13,999 ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ Amazon 'ਤੇ ₹9,998 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 4GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ HDFC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ₹8,998 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ Mediatek Dimensity 6300 5G ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਬਲੂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ 6000mAh ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

iQOO Z10 Lite 5G (iQOO)

Oppo K13x

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Oppo ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ MRP ₹15,999 ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ Flipkart ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ₹11,999 ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ Flipkart Axis ਅਤੇ Flipkart SBI ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ₹2,488 ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ICICI Bank, Axis Bank, SBI Bank, HDFC Bank, Kotak Bank, BHIM UPI, Google Pay, ਅਤੇ Paytm ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ₹2,000 ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ₹9,749 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Oppo K13x (Oppo)

ਇਹ ਫੋਨ ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.67-ਇੰਚ HD+ LCD ਸਕ੍ਰੀਨ, Dimensity 6300 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 50MP + 2MP ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ, 8MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ, 6000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ, ਅਤੇ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ 360-ਡਿਗਰੀ ਆਰਮਰ ਬਾਡੀ, IP65 ਰੇਟਿੰਗ, 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, ਅਤੇ AI Eraser, AI blur, ਅਤੇ Google Gemini ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ।

