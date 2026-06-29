ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਆਪਣੀ Email ID, ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਵਿਧਾ
UIDAI ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ 'ਚ ਇਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜੋੜਨ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ।
Published : June 29, 2026 at 4:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। UIDAI ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮੇਲ ਆਈਡੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ UIDAI ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਇਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਇਮੇਲ ਆਈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰੀਏ?
ਇਸ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਭਰੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਇਮੇਲ ਪਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿਓ।
Update your email address through Aadhaar App.— Aadhaar (@UIDAI) June 28, 2026
FREE from 1 July 2026.
Download #AadhaarApp, today: https://t.co/X1ymzxksIZ
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ਬੀਤੇ ਦਿਨ UIDAI ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ mAadhaar ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। UIDAI ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਐਪ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਕ ਅਤੇ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ QR-ਸਮਰੱਥ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ
UIDAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ OTP ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
UIDAI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਪ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਖਾਉਣ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤਰਜੀਹ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋਲਡਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ UIDAI ਨੇ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। UIDAI ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਲ ਆਈਡੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਈਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 144 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 99 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ।
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