Apple ਅਤੇ OpenAI ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
OpenAI ਨੇ ਐਪਲ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
Published : November 29, 2026 at 5:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। OpenAI ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। OpenAI ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਉਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ OpenAI ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
OpenAI’s countersuit against Apple exposes the structural friction of AI hardware moat-building: ODM supply-chain lock-in, persistent Apple ID/device telemetry on ~400 ex-engineers, and alleged IP espionage targeting next-gen edge form factors. #OpenAI #Apple https://t.co/xTjrfgPvdU— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 28, 2026
ਐਪਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ OpenAI ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ Tang Tan ਅਤੇ Chang Liu 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ OpenAI ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਏਆਈ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Tang Tan ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹ io Products ਨਾਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ OpenAI ਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ।
ਐਪਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ?
OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। OpenAI ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸੇਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
@OpenAI countersued @Apple on Friday in California federal court, accusing Apple of stealing trade secrets and threatening suppliers working on OpenAI's AI devices. Apple sued first in July over hardware files taken by former employees. The countersuit says an employee who returned to Apple shared OpenAI product plans and supplier details. ChatGPT reached the iPhone through this partnership in 2024. Now the two are fighting over the next AI gadget, with trial set for July 19, 2027.— Andru Edwards (@AndruEdwards) November 28, 2026
OpenAI ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 400 ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਪਲ ਛੱਡ ਕੇ OpenAI ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਐਪਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਣ।
ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
OpenAI ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ OpenAI ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ OpenAI ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਐਪਲ ਨੇ OpenAI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ OpenAI ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹਨ। OpenAI ਅਜਿਹੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਐਪਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦੀ ਹੈ।
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