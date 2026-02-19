ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਾਣੋ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਮਾਡਲ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼?

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਾਣੋ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਮਾਡਲ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼?
LearniX ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ KrishGuru AI ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : February 19, 2026 at 5:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਦੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੈਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।- LearniX ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ LearniX ਨੇ KrishGuru ਏਆਈ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਮੋਡਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
KrishGuru ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੰਚਕੋਸ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।- LearniX ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਐਕਸੇਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ API ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ।- LearniX ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੇਟੇਂਟ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। KrishGuru ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ CBSE, IB ਅਤੇ IGCSE ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ LearniX ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 878MP ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ LearniX ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 15 AI-ਸਿਮੁਲੇਟੇਡ ਲੈਬਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, IoT, ਵੈਦਿਕ ਗਣਿਤ, ਭੂਗੋਲ, ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਲਫ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੁੰਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-LearniX ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ
LearniX KrishGuru ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ KrishGuru AI ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।-LearniX ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ
ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ-NCR, ਗੂਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ LearniX ਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ Alan Scott LearniX Pvt Ltd ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਫੋਕਸ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ AI for Bharat ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।-LearniX ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਸੀ ਪਹਿਲਾ ਇਸਦਾ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
