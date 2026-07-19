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ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ LAVA ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Phurunhanal Electronics ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ Lava ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

LAVA SMARTPHONE
LAVA SMARTPHONE (LAVA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 19, 2026 at 2:59 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Phurunhanal Electronics ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ Lava International ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

38 North ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Phurunhanal 9-3 ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ Lava Agni 3 ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਵੇਚਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Phurunhanal ਨੇ Lava ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ

Phurunhanal ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ 9-3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ MT6878 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 6.78 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ, 4,900mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ 164x75x9mm ਦੇ Dimension ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ Lava Agni 3 ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। Lava ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Agni 3 ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 256GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ Dimension ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।

Phurunhanal Electronics ਕੌਣ ਹੈ?

Phurunhanal Electronics ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਤਬੂਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਦੀ Phurunhanal Trading Co. ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 38 North ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Phurunhanal ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ Phurunhanal ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਵਰਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

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