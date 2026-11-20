LAVA Smart 4 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
LAVA Smart 4 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 4:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: LAVA ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ LAVA Smart 4 Pro ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ LAVA Smart 4 ਅਤੇ LAVA Smart 4 Plus ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ LAVA Smart 4 Pro ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੌਕੋਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਸਿੰਗਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ ਕੋਰ Unisoc ਚਿਪਸੈੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Lava Smart 4 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Lava Smart 4 Pro ਦੇ 4GB ਰੈਮ+64GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Lava ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨੀਲਮ ਬਲੂ ਅਤੇ ਕੋਨਾਰਕ ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Lava Smart 4 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ HD+Resolution, 90Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Unisoc T610 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 13MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 18ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
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