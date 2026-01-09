ETV Bharat / technology

Lava ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਦਿਖਾਈ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ

Lava ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

LAVA NEW LAUNCH 2026 (LAVA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 9, 2026 at 12:08 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lava ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Lava ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਟੀਜ਼

Lava ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਦੋਹਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਰਿਅਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ Lava Blaze Duo ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Lava blaze Duo 3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਫੀਚਰਸ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ, ਇੱਕ LED ਫਲੈਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਫੋਨ 50MP AI ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Lava ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.67 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੁੱਲ HD+ਸਕ੍ਰੀਨ Resolution ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7060 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 33ਵਾਟ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

