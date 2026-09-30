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Lava Shark 2 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Lava Shark 2 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

LAVA SHARK 2 PRO PRICE
LAVA SHARK 2 PRO PRICE (LAVA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 9:57 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lava ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Lava Shark 2 Pro ਹੈ। ਲਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ Lava Shark 2 4G ਅਤੇ Lava Shark 2 5G ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ Lava Shark 2 Pro ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ, ਸਾਫ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ, ਦੋਹਰਾ ਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Lava Shark 2 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਲੂ ਅਤੇ ਨੰਦਾ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Lava Shark 2 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Lava Shark 2 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ HD+LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 550nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Unisoc T8200 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 18 ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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LAVA SHARK 2 PRO PRICE

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