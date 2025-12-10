ETV Bharat / technology

ਸਿਰਫ਼ 12,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Lava Play Max 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Lava Play Max 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

LAVA PLAY MAX 5G LAUNCH
LAVA PLAY MAX 5G LAUNCH (LAVA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 10, 2025 at 12:43 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lava ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Lava Play Max 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 120Hz AMOLED ਡਿਸਪਲੇ, MediaTek Dimensity 7300 SoC, 8GB ਤੱਕ RAM, 128GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP AI ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ 33W ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP54 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Lava Play Max 5G ਦੀ ਕੀਮਤ

Lava Play Max 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 8GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਡੈੱਕਨ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Lava Play Max 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

Lava Play Max 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.72-ਇੰਚ ਦੀ FHD+ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4nm ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਈਮੈਂਸਿਟੀ 7300 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ Lava Play Max 5G ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਪਰ ਚੈਂਬਰ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ COD ਮੋਬਾਈਲ, BGMI ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫਾਇਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਟਾਈਟਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਟਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50MP ਮੁੱਖ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ-ਫੇਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 33W ਫਾਸਟ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

