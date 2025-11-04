ETV Bharat / technology

Lava ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ

Lava ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

LAVA AGNI 4
Lava (Lava)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 9:42 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lava ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ Lava Agni 4 ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Lava Agni 3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Lava Agni 4 ਬਾਰੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Lava Agni 4 ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਮੈਟਲ ਬਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਿਊਲ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜੋ ਕਿ Nothing Phone 2A ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਵਿੱਚ ਦੋ LED ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Lava Agni 4 ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Lava Agni 4 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ IECEE ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ LBP1071A ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ Lava Agni 4 ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.78-ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੇਂਸਿਟੀ 8350 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Lava Agni 4 ਦੇ ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Lava Agni 4 ਨੂੰ 7,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Lava Agni 4 ਵਾਧੂ 5G ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ UFS 4 ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Lava Agni 4 ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ Lava Agni 3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 20,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ Lava Agni 4 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

