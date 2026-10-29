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ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆਫਰਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ?

ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ Lava ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

LAVA DIWALI SALE OFFERS
LAVA DIWALI SALE OFFERS (LAVA)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 29, 2026 at 9:51 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਫ਼ਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Lava ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Lava ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫਰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਲਾਵਾ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Lava Virat, Bold ਅਤੇ Agni ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਖਾਸ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਅਤੇ EMI ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ Lava Virat 1, Virat V1 5G, Virat V1 Pro ਅਤੇ Virat Curve 5G 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ Bold N4 Lite, Bold N2 Lite, Bold N2, Bold N2 5G, Bold N4 Pro 5G ਅਤੇ Agni 4 ਵਰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Shark 2 Pro 5G ਅਤੇ Lava Aura Curve ਵਰਗੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Lava ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਸੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੀਚਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ

ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ Lava ਆਪਣੇ ਫੀਚਰ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। Hero Shakti 2026, A2 Smart ਅਤੇ ਜੇਮ ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਐਮਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ।

Lava ਦੀਵਾਲੀ ਸੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ Lava ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ Lava ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Lava ਦੀਵਾਲੀ ਆਫਰਸ

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਫੀਚਰ ਫੋਨਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜਤਿਓਹਾਰੀ ਕੀਮਤਉਪਲਬਧਤਾ
Lava Virat V14GB + 64GB9,499ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ
Lava Virat V1 5G 4GB + 64GB12,499ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ
Lava Virat V1 5G4GB + 128GB13,049ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ
Lava Virat V1 Pro 6GB + 128GB14,999ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ
Lava Virat Curve 5G 6GB + 128GB21,999 ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ
Lava Bold N4 Lite3GB + 32GB 7,549 ਐਮਾਜ਼ਾਨ
Lava Bold N2 Lite3GB + 64GB8,199 ਐਮਾਜ਼ਾਨ
Lava Bold N24GB + 64GB8,599ਐਮਾਜ਼ਾਨ
ava Bold N2 5G4GB + 64GB12,249ਐਮਾਜ਼ਾਨ
Lava Bold N2 5G 4GB + 128GB 13,749 ਐਮਾਜ਼ਾਨ
Lava Bold N4 Pro 5G6GB + 128GB14,249ਐਮਾਜ਼ਾਨ
Lava Agni 48GB + 256GB 28,249ਐਮਾਜ਼ਾਨ
Lava Shark 2 Pro 5Gਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ16,699 ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ
Lava Aura Curve ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ23,999ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ
Lava Gem Power+ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ1,699ਐਮਾਜ਼ਾਨ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ
Lava A2 Smart ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ1,199 ਐਮਾਜ਼ਾਨ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ
Lava Hero Shakti 2026ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ899 ਐਮਾਜ਼ਾਨ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ

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