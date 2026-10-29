ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆਫਰਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ?
ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ Lava ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 29, 2026 at 9:51 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਫ਼ਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Lava ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Lava ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫਰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਲਾਵਾ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Lava Virat, Bold ਅਤੇ Agni ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਖਾਸ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਅਤੇ EMI ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ Lava Virat 1, Virat V1 5G, Virat V1 Pro ਅਤੇ Virat Curve 5G 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ Bold N4 Lite, Bold N2 Lite, Bold N2, Bold N2 5G, Bold N4 Pro 5G ਅਤੇ Agni 4 ਵਰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Shark 2 Pro 5G ਅਤੇ Lava Aura Curve ਵਰਗੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Lava ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਸੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੀਚਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ Lava ਆਪਣੇ ਫੀਚਰ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। Hero Shakti 2026, A2 Smart ਅਤੇ ਜੇਮ ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਐਮਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ।
Lava ਦੀਵਾਲੀ ਸੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ Lava ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ Lava ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Lava ਦੀਵਾਲੀ ਆਫਰਸ
|ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਫੀਚਰ ਫੋਨ
|ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ
|ਤਿਓਹਾਰੀ ਕੀਮਤ
|ਉਪਲਬਧਤਾ
|Lava Virat V1
|4GB + 64GB
|9,499
|ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ
|Lava Virat V1 5G
|4GB + 64GB
|12,499
|ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ
|Lava Virat V1 5G
|4GB + 128GB
|13,049
|ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ
|Lava Virat V1 Pro
|6GB + 128GB
|14,999
|ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ
|Lava Virat Curve 5G
|6GB + 128GB
|21,999
|ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ
|Lava Bold N4 Lite
|3GB + 32GB
|7,549
|ਐਮਾਜ਼ਾਨ
|Lava Bold N2 Lite
|3GB + 64GB
|8,199
|ਐਮਾਜ਼ਾਨ
|Lava Bold N2
|4GB + 64GB
|8,599
|ਐਮਾਜ਼ਾਨ
|ava Bold N2 5G
|4GB + 64GB
|12,249
|ਐਮਾਜ਼ਾਨ
|Lava Bold N2 5G
|4GB + 128GB
|13,749
|ਐਮਾਜ਼ਾਨ
|Lava Bold N4 Pro 5G
|6GB + 128GB
|14,249
|ਐਮਾਜ਼ਾਨ
|Lava Agni 4
|8GB + 256GB
|28,249
|ਐਮਾਜ਼ਾਨ
|Lava Shark 2 Pro 5G
|ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|16,699
|ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ
|Lava Aura Curve
|ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|23,999
|ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ
|Lava Gem Power+
|ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|1,699
|ਐਮਾਜ਼ਾਨ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ
|Lava A2 Smart
|ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|1,199
|ਐਮਾਜ਼ਾਨ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ
|Lava Hero Shakti 2026
|ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|899
|ਐਮਾਜ਼ਾਨ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ
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