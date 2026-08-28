10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Lava Bold N4 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?

10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Lava Bold N4 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?
Lava Bold N4 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 28, 2026 at 9:54 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lava ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Lava Bold N4 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ Lava Bold N4 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Lava Bold N4 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Lava Bold N4 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.56 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Unisoc 9863A ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ 8MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Lava Bold N4 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Lava Bold N4 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 3GB ਰੈਮ+32GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 8,099 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। Lava Bold N4 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Empire Gold ਅਤੇ Ghost Silver ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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