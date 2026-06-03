ETV Bharat / technology

Lava Bold N2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Lava Bold N2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

LAVA BOLD N2 5G LAUNCHED
LAVA BOLD N2 5G LAUNCHED (LAVA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 5:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lava ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Lava Bold N2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 5G ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Lava Bold N2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Lava Bold N2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ HD+ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਮਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Unisoc T8200 ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸੈਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 18ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 10ਵਾਟ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

Lava Bold N2 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੇਲ

Lava Bold N2 5G ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 11,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Billionaire Blue ਅਤੇ Regal Gold ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

LAVA BOLD N2 5G
LAVA BOLD N2 5G LAUNCHED
LAVA BOLD N2 5G FEATURES
LAVA BOLD N2 5G SALE DATE
LAVA BOLD N2 5G PRICE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.