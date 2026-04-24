ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Lava Bold N1 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Lava Bold N1 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 24, 2026 at 10:00 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lava ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Lava Bold N1 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 6.75 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ HD+ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 13MP ਦਾ ਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Lava Bold N1 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵੈਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਵੈਰੀਐਂਟ 4GB ਰੈਮ+64GB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੈਰੀਐਂਟ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪਹਿਲੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 7,499 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 7,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰੀਐਂਟ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 11,999 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ Champagne Gold ਅਤੇ Royal Blue ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੇਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Lava Bold N1 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Lava Bold N1 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ HD+ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Unisoc T765 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਮਰਾ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ 13MP ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP54 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

