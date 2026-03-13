Lava Bold 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Lava Bold 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 13, 2026 at 2:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Lava ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Lava Bold 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Lava Bold 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Lava Bold 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.67 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7060 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP ਦਾ ਏਆਈ ਸੋਨੀ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Lava Bold 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 33ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Introducing Bold 2 5G – Bold Design. Fearless Performance— Lava Mobiles (@LavaMobile) March 13, 2026
Special Launch Price –
6GB+128GB – ₹12,999*
Sale Starts: 19th March, 12PM
Notify Me: https://t.co/9klnVr1zw0
✅ 2.6GHz MediaTek Dimensity 7060 Processor – 5,00,000+ AnTuTu Score
✅ 16.94cm (6.67" ) fhd+ amoled display… pic.twitter.com/AbUfIfFoiB
Lava Bold 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Lava Bold 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Lava Bold 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ
Lava Bold 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਫੀਦਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
