ਸਿਰਫ਼ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Lava Blaze Duo 3 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼

Lava Blaze Duo 3 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

LAVA BLAZE DUO 3 5G LAUNCHED
LAVA BLAZE DUO 3 5G LAUNCHED (LAVA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 19, 2026 at 1:09 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lava ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Lava Blaze Duo 3 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Lava Blaze Duo 3 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Lava Blaze Duo 3 5G 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 17,434 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। Lava Blaze Duo 3 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ Moonlight Black ਅਤੇ Imperial Gold ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ SBI ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Lava Blaze Duo 3 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.67 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 1000nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਕੋਲ੍ਹ ਇੱਕ 1.6 ਇੰਚ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7060 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲ਼ਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 33ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਮੈਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 7.55mm ਪਤਲਾ ਅਤੇ 181g ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ।

