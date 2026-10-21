Lava Aura Curve ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Lava Aura Curve ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 21, 2026 at 3:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lava ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Lava Aura Curve ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇ ਫੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Lava Aura Curve ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
Lava Aura Curve ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ Lava Virat Curve ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਵਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਿਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਈਮ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ।
Lava Aura Curve ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Lava Aura Curve ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.67 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+3D ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 1,100nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 7100 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਏਆਈ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Lava Aura Curve ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Lava Aura Curve ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 23,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Him Silver ਅਤੇ Ambar Blue ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਫਲਾਈਨ ਲਾਵਾ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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