Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੀਮਤ

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 19, 2025 at 2:55 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਲਾਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Lava Agni 4 ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Lava Agni 4 ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ

ਲਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਨਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Lava Agni 4 ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Lava Agni 4 ਵਿੱਚ 6.67-ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ ਬੇਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮੈਟਲ ਫਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਟ AG ਗਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਈਮੈਂਸਿਟੀ 8350 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਿਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OIS ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਵਾਲਾ 8MP ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 25,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

