Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

LAVA AGNI 4 SALE (LAVA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 20, 2025 at 3:15 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lava ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.67-ਇੰਚ 120Hz ਫਲੈਟ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਲੌਏ ਮੈਟਲ ਫਰੇਮ, ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 8350 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 22,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ

Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।

Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਲੌਏ ਮੈਟਲ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1.7mm ਸਮਭੁਜ ਬੇਜ਼ਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਟ AG ਗਲਾਸ ਹੈ। ਫੋਨ ਬਿਹਤਰ ਡ੍ਰੌਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਇਮੰਡ ਫਰੇਮ, ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਸਪਲੈਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈੱਟ ਟੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.67-ਇੰਚ ਦੀ ਫਲੈਟ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 2,400 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਅਤੇ 446 PPI (ਪਿਕਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਚ) ਦੀ ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 8350 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 8GB LPDDR5X RAM, 256GB UFS 4.0 ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ AnTuTu (v10) ਸਕੋਰ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 4,300 ਵਰਗ ਮਿਲੀਮੀਟਰ VC ਤਰਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 66ਵਾਟ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 19 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (OIS) ਅਤੇ ਇੱਕ 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (EIS) ਵਾਲਾ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ-ਫੇਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਦੋਵੇਂ ਕੈਮਰੇ 4K 60fps ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ "ਵਾਯੂ ਏਆਈ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੌਇਸ ਕਮਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ "ਵਾਯੂ ਏਆਈ" ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ "ਏਆਈ ਮੈਥ ਟੀਚਰ" ਅਤੇ "ਏਆਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ" ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਠ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਲਈ "AI ਕੁੰਡਲੀਆਂ" ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਲਈ "AI ਕਾਲ ਸਮਰੀ" ਅਤੇ "AI ਟੈਕਸਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲਈ "AI ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਰ" ਅਤੇ "AI ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਟਰ" ਟੂਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "AI Male and Female Companions" ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ AI ਏਜੰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ Google ਸਰਕਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

