Claude Opus 5.5 ਅਤੇ GPT-6 Sol & Luna ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
Anthropic ਦਾ Claude Opus 5.5 ਮਾਡਲ ਹੁਣ Fable 5.1 ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਸਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : September 24, 2026 at 9:49 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ Grok 4.7 ਅਤੇ Xiaomi MiMo-V2.6 ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਸੀ। Anthropic ਅਤੇ OpenAI ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Anthropic ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Claude Opus 5.5 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ Claude Fable 5.1 ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ Opus 5 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਚਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਰੀਡਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Introducing Claude Opus 5.5, the first model in our new Claude 5.5 family.— Claude (@claudeai) September 22, 2026
It performs at the level of Claude Fable 5.1 for most tasks, and costs 40% less to run than Opus 5. pic.twitter.com/Q9C2VKQ79f
Anthropic ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Claude Opus 5.5 ਏਜੰਟਿਕ ਕੋਡਿੰਗ, ਗਿਆਨ ਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ GPT-6 Astra ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਲੇਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ Claude, Amazon Web Services, Google Cloud ਅਤੇ Microsoft Azure 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
A thread of early explorations with Claude Opus 5.5:— Claude (@claudeai) September 22, 2026
A short story about a watermelon created by @kevin_t_ngo. pic.twitter.com/v48srlNi7V
OpenAI ਦੇ GPT-6 Sol ਅਤੇ Luna
Anthropic ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਨੇ GPT-6 Sol ਅਤੇ Luna ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ GPT-5.6 ਵਰਜ਼ਨ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤੇ ਹਨ। Sol ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਦੋ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Luna ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟ 10 ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 50 ਸੈੱਟ ਹਨ।
Please welcome GPT-6 Sol and GPT-6 Luna to the GPT-6 universe.— OpenAI (@OpenAI) September 22, 2026
GPT-6 Sol and Luna build on the advances behind GPT-6 Astra, bringing much of its strengths into faster and more affordable models to support work at scale.
We’ve also made caching and inference more efficient, and… pic.twitter.com/5LiVE4rbFt
OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ GPT-6 Astra ਵਰਗੀ ਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕ, ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Sol ਫੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ Claude Fable 5.1 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Sol ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Luna ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਜੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਕ ਅਤੇ ਕੋਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ, ਪ੍ਰੋ, ਬਿਜ਼ਨੇਸ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ EDU ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਗੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ Luna ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
Introducing Claude Opus 5.5, the first model in our new Claude 5.5 family.— Claude (@claudeai) September 22, 2026
It performs at the level of Claude Fable 5.1 for most tasks, and costs 40% less to run than Opus 5. pic.twitter.com/Q9C2VKQ79f
Anthropic ਅਤੇ OpenAI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਏਜੰਟਿਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕੋਡਿੰਗ ਟਾਸਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
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