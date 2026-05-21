KRAFTON ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ BGMI 4.4 ਅਪਡੇਟ, ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਖੁਦ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ

KRAFTON ਇੰਡੀਆ ਨੇ BGMI 4.4 ਅਪਡੇਟ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 21, 2026 at 5:29 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: KRAFTON ਇੰਡੀਆ ਨੇ BGMI 4.4 ਅਪਡੇਟ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਟਲ ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। BGMI ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। 4.4 ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਗੇਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸਪਿਨ: BGMI ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਦਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸਪਿਨ ਹੁਣ UC ਖਰੀਦ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ M416 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈਲਮੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਲਾਸਿਕ ਕ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ AKM ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ: BGMI ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ AKM ਸਕਿਨ BGMI ਦੀ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਸਿਕ ਕ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਮੀ ਕ੍ਰੇਟ: BGMI ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ-ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਕੈਓਸਫੇਜ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਕੈਓਸ ਆਫ਼ਤ AWM ਗਨ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡੈਬਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੋਰਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ: ਦੋ ਕਾਰ ਸਕਿਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਕਲਰ ਵੈਰੀਐਂਟ, ਮੌਟਰ ਕ੍ਰੂਜ਼ ਮਕੈਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੈਟਲਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਪਾਰਟਨ ਕਿੰਗ ਗੋਲਡ ਸਪਿਨ: M1 Garand ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਂਸ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫੈਰਲ ਰੈਵੇਜਰ ਅਤੇ ਏਯੂਜੀ ਗੋਲਡ ਸਕਿਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

BGMI ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸਪਿਨ: BGMI ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਪਿਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਗੇਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਸਹਿਯੋਗ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਈਕ ਸਕਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ BGMI ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਥੀਮ ਮੋਡ: ਹੀਰੋ ਦਾ ਕ੍ਰਾਊਨ-ਏਰੇਂਜਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰੀਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨ-ਗੇਮ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਇੱਕ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੀਕ ਆਈਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਡ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਡਿਨੋਗ੍ਰਾਊਂਡ ਮੋਡ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਏਰੇਂਜਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੁਵਨ ਬਾਮ ਵਾਇਸ ਪੈਕ ਸਪਿਨ: ਸਪਿਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਹਿਲਾ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਵਾਇਸ ਪੈਕ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਪਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਗੁਪਤਾ QV ਸਪਿਨ ਆਉਦਾ ਹੈ।

ਫਲੈਸ਼ ਕ੍ਰੂ: ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਕੁਐਡ-ਮੈਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ-ਰੋਡਸਟਰ: ਕਲਾਸਿਕ BR ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੂ-ਸੀਟਰ ਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਡੋ-ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਰਿਟਰੈਕਟੇਬਲ ਛੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਬੋ ਬੂਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ RPM ਥ੍ਰੇਸ਼ਹੋਲਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

BGMI ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਨ-ਫਸਟ ਅਤੇ ਫੈਨ ਡ੍ਰਿਵਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕਪਲ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ-ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਫੈਨ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ BGMI ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਫੈਨ ਇਸਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ WOW ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਮੈਪ ਡ੍ਰੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।- ਸ਼੍ਰੀਨਜੋਏ ਦਾਸ, ਕ੍ਰਾਫ਼ਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ BGMI ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

