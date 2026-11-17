BGMI ਦੇ 4.7 ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਕੀ ਹੁਣ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ?
ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ BGMI ਦੇ 4.7 ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 17, 2026 at 11:01 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੈ ਰੈਨਾ BGMI ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। BGMI 4.7 ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਬਸ ਆਏਗੀ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ BGMI ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।
10 ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਬਸ
ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਬਸ ਏਰੈਂਗਲ ਅਤੇ ਲਿਵਿਕ ਵਿੱਚ 10 ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਥੀਮ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਦੋਨੋਂ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਏਰੈਂਗਲ ਸਬਜ਼ੀਰੋ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
BGMI ਦਾ 4.7 ਅਪਡੇਟ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ?
BGMI ਦਾ 4.7 ਅਪਡੇਟ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਬਸ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
BGMI 4.7 ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ 10 ਮਿਸ਼ਨ
9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਬਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਐਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੁੱਲ 10 ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਟਾਸਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੋਕਨ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਟੋਕਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲਣਗੇ?
ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸੈੱਟ
- ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਾਇਰਨ ਇਮੋਟ
- ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੌਇਸ ਪੈਕ
- ਬਨਾਨਾ ਮੈਨ
- ਪੱਪਟ ਸਕਿਨ
- ਪਾਰਟੀ ਪੌਪਰ ਬੈਕਪੈਕ
- ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ
- DP-28 ਗਨ ਸਕਿਨ
ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ BGMI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
BGMI AIR ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਬੈਟਲ-ਰਾਇਲ ਗੇਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਰਜ਼ਨ BGMI AIR ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ 10 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ BGMI AIR ਦਾ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।- ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ
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