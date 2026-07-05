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BGMI ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨਗੇ ਕਪਤਾਨ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ

ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

KRAFTON RISING STAR INVITATIONAL
KRAFTON RISING STAR INVITATIONAL (KRAFTON India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 5, 2026 at 3:43 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ BGMI ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 16 ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ

ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ BGMI ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੈਕਟਰ, ਹਾਈਡਰੋ, ਨਾਈਟ, ਲੇਵੀ, ਜਤਿਨਓਜੀ, ਜਸਲੀਨ, ਕ੍ਰੈਟਸ, ਜਸਟੀ, ਵਾਂਟੇਡ, ਈਵਿਲ, ਮਰਨੌਕਸ, ਸਰਜਲਾਈ, ਸ਼ਿਰਾਜ਼, ਨੁਬਪਰੀ, ਸੌਮਿਆਰਾਜ ਅਤੇ ਸੈਮ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਨਾਥਨ, ਰੌਨੀ, ਬੀਸਟ, ਜੈਲੀ, ਰੀਪਰ, ਕਲਯੁਗ, ਕੈਰੋਸ, ਗ੍ਰੇਵਿਟੀ ਅਤੇ ਫਿਊਰੀ ਵਰਗੇ ਅਨੁਭਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਦਿਖਣਗੇ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫਾਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਲੇਵਲ ਦੇ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹੌਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ?

ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਏਰੇਂਜਲ, ਮੀਰਾਮਾਰ ਅਤੇ ਰੋਂਡੋ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਰਾਈਜਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਈ-ਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਣ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਜਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ BGMI ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੋ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

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