Krafton India ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

Krafton India ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
Krafton India ਨੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
Published : January 25, 2026 at 3:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Krafton India ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣਾ, ਸਹੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਫ਼ਟਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026 ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਨਾਮ BGIS 2026 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਫ਼ਟਨ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਲੀਟ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ
ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਏਲੀਟ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ। ਏਲੀਟ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਸਪੋਰਟ, ਰੂਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖ ਵਰਗੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬੈਕਅੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਰੂਮ ਕਾਰਡ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਟੈਲੇਂਟ ਪੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰਾਫ਼ਟਨ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਅੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ, ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕ੍ਰਾਫ਼ਟਨ ਇੰਡੀਆਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ 2026 ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਸਟੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।-ਕਰਨ ਪਾਠਕ, ਕ੍ਰਾਫ਼ਟਨ ਇੰਡੀਆਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਗ੍ਰੋਥ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਈ-ਸਪੋਰਟ ਟੈਲੇਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-