BGMI Lite ਦੀ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ?
Krafton India ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ BGMI Lite ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 17, 2026 at 2:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ Krafton ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Krafton India ਨੇ BGMI ਦਾ ਲਾਈਟ ਵਰਜ਼ਨ ਯਾਨੀ BGMI Lite ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ BGMI Lite ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Krafton ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਰਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
BGMI Lite ਕੀ ਹੈ?
Krafton India ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BGMI Lite ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ BGMI ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ BGMI ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। Krafton ਅਨੁਸਾਰ, BGMI ਦਾ ਲਾਈਟ ਵਰਜ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ BGMI ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੇਮ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਗੇਮਪਲੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਟ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਰਜ਼ਨ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੇਮਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ
ਇਹ ਐਲਾਨ BGMI ਦੀ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਐਡਿਸ਼ਨ ਦੇ 4.5 ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਡੀਮ ਕੋਡਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਗੇਮ ਇਨਾਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Skins, Outfits ਅਤੇ UC ਵਰਗੇ ਇਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ Mecha Ant Backpack ਅਤੇ Smiling Pal BackPack ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Naruto, Spider-Man: Brand New Day ਅਤੇ Ferrari ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Naruto ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ Erangel ਅਤੇ Livik ਮੈਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਨਿੰਜੁਤਸੁ-ਬੇਸਡ ਕੌਂਬੈਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Spider Man: Brand New Day ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ Erangel ਵਿੱਚ Web Swing, Web Attack ਅਤੇ Spider Climb ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਵਰਸਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
Ferrari ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ferrari SF90 XX Spider, Ferrari LaFerrari, Ferrari Purosangue ਅਤੇ Ferrari Roma ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਅਨੁਸਾਰ, BGMI ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 260 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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