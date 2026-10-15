BGMI Lite ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇਮ ਦਾ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਮਜ਼ਾ
Krafton ਨੇ BGMI Lite ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ BGMI Air ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 15, 2026 at 4:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: BGMI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ Krafton ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵਰਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ BGMI Lite ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ BGMI Air ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਘੱਟ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Krafton India ਨੇ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। BGMI Air ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਬ 1GB ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸਡ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦਕਿ ਆਮ BGMI ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਜ਼ 8GB ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
BGMI ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। BGMI Air ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ Krafton India ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਾਮ Air ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੇਮਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ
ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ BGMI Air ਦਾ ਓਪਨ ਬੀਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਂਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।
Krafton ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ BGMI ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਮੋਰੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੋਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਨ 4GB ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6GB ਰੈਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ 64GB ਜਾਂ 128GB ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ Krafton India ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ BGMI Air ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-