ਇਸ 'Love Game' ਨੇ ਲੈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ! ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਗੇਮ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੋਰੀਅਨ ਲਵ ਗੇਮ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਆਧਾਰਿਤ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।

Published : February 6, 2026 at 9:47 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੀਅਨ ਲਵ ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਟਾਸਕ ਆਧਾਰਿਤ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੀਅਨ ਲਵ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਰੀਅਨ ਲਵ ਗੇਮ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਆਧਾਰਿਤ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਥੀਮ ਰੋਮਾਂਸ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਕੋਰੀਅਨ ਪਾਪ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ K-Drama, K-Pop Idol ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਲਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਸੇਜ, ਵਾਈਸ ਨੋਟ ਜਾਂ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਰੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਰਦਾਰ ਪਿਆਰ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲਵ ਗੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?

ਇਹ ਗੇਮ ਟਾਸਕ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਸਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈਟ ਕਰਨਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਦਿ ਟਾਸਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗੇਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਟਾਸਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਤੱਕ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ ਚੈਲੇਂਜ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਲੇਂਜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਇਕੱਲੇਪਨ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਿਰਭਰਤਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੇਮ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆਂ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਖੋਹ ਦੇਣਾ।

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਕੋਰੀਅਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ।

ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੇਤਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚੈਲੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ।-ਪਿਤਾ ਚੇਤਨ ਕੁਮਾਰ

ਕੀ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ?

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌਰੀ ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਰੀਅਨ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੇਮ ਦੀ ਸਹੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਟਾਸਕ ਆਧਾਰਿਤ ਗੇਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਨਾ, ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

  1. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।
  2. ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
  3. ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ।
  4. ਆਦਤ, ਇਕੱਲਾਪਨ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਇੰਦੋਰ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੌਸਤੁਭ ਬਾਗੁਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਵੀਊ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਸਰਵੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।-ਇੰਦੋਰ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੌਸਤੁਭ ਬਾਗੁਲ

ਸਰਵੈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਭਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1,800 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ 75 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਆਦਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਟੌਕਸ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੌਸਤੁਭ ਬਾਗੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਵਿੱਚੋ ਸੱਤ ਮਨੋਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।-ਇੰਦੋਰ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੌਸਤੁਭ ਬਾਗੁਲ

ਕੋਰੀਅਨ ਲਵ ਗੇਮ VS ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ ਚੈਲੇਂਜ

ਕੋਰੀਅਨ ਲਵ ਗੇਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਦਨਾਮ ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ ਚੈਲੇਂਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਨੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਹਨ।

ਕੋਰੀਅਨ ਲਵ ਗੇਮ ਅਤੇ ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ ਚੈਲੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ

  1. ਕੋਰੀਅਨ ਲਵ ਗੇਮ ਅਤੇ ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ ਚੈਲੇਂਜ ਦੋਨੋ ਹੀ ਟਾਸਕ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਸਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੇਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੇਫ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  3. ਦੋਨੋ ਹੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਨਾਸਮਝ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੇਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਵ ਗੇਮ ਅਤੇ ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ ਚੈਲੇਂਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

  1. ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਸਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੋਰੀਅਨ ਲਵ ਗੇਮ ਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਥੀਮ ਰੋਮਾਂਸ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਪਾਪ-ਕਲਚਰ ਸੀ। ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
  2. ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈਂਡਲਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੋਰੀਅਨ ਲਵ ਗੇਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਐਪ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਵ ਗੇਮ ਅਤੇ ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

  1. ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ ਚੈਂਲੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੋਰੀਅਨ ਲਵ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  2. ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਲੁੱਕੇ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ।

