WWDC 2026 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਛੋਟ

WWDC 2026 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਛੋਟ
ਐਪਲ ਨੇ WWDC 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
Published : June 12, 2026 at 11:56 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ WWDC 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਐਪਾਂ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਪਾਂ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਐਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
Apple just flipped the switch on bundling apps like a streaming service, letting devs team up for multi-app subscription bundles in the App Store. No more solo apps—now you can save by subscribing to a creativity suite with a camera, editing, and a social publisher in one go.… pic.twitter.com/wqktiSqWF1— Alaa Murad (@alaamurad) June 10, 2026
ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ HBO ਅਤੇ Disney ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡੀਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਏਟੀਵਿਟੀ-ਫੋਕਸਡ ਬੰਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਕੈਮਰਾ ਐਪ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੰਟੈਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਬੰਡਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਐਪਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ to-do ਲਿਸਟ ਐਪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਐਪ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਡਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਨੇ Suites ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਡਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਐਪ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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