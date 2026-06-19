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1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ Kia ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ?

Kia India ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

KIA CARS PRICE HIKE IN 2026
KIA CARS PRICE HIKE IN 2026 (KIA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 2:35 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Kia India ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ Kia ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਅਨ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਨਪੁੱਟ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Kia India ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ, Kia India ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Kia Carnival, EV6 ਅਤੇ Kia EV9 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ Kia Sonet, Syros, Seltos, Carnes Clavis ਅਤੇ Carnes Clavis EV ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ Kia Sonet ਲਈ 7.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ Kia Clavis EV ਲਈ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Kia Carnival, EV6 ਅਤੇ Kia EV9 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 59.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 67.98 ਲੱਖ ਅਤੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

Kia Sonet ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ 1-ਸਟਾਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਰੇਟਿੰਗ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Global NCAP ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ Kia Sonet ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1-ਸਟਾਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪੈਕਟ SUV ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 34 ਵਿੱਚੋ 21.29 ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 49 ਵਿੱਚੋ 28.57 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ।

ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ Kia Sonet ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕੀ ਫੀਚਰਸ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਈਅਰਬੈਗ ਅਤੇ ਸੀਟਬੈਲਟ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ Kia Sonet ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਮਿਲਿਆ।

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