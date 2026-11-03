ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੋਨ
Karbonn ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 9:21 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Karbonn ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Rebel ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Karbonn Rebel ਅਤੇ Karbonn Rebel Pro ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਫੋਨ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। Rebel ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ Rebel Pro ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Karbonn Rebel ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ Rebel ਨੂੰ 11,999 ਅਤੇ Rebel Pro ਨੂੰ 12,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Rebel ਦੀ ਕੀਮਤ 10,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Rebel Pro ਦੀ ਕੀਮਤ 11,499 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
The wait is over. The rebellion begins! 🔥 Meet the all-new Karbonn REBEL — bold in style, powerful in performance, and built for those who make their own rules. It's time to stand out, break conventions, and own your individuality. Don't Follow. Just Rebel. ⚡ https://t.co/6B0UEsLlpR— KarbonnSmartOfficial (@KarbonnSmart) November 2, 2026
Karbonn Rebel ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ
ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Rebel ਸਮਾਰਟਫੋਨ Blue, Gold, Silver ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦਕਿ Rebel Pro ਨੂੰ Blue, Cherry Red, Gold ਅਤੇ Grey ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
Meet the all-new Karbonn REBEL! 🔥 Shoot all day. Capture every detail. Create without limits. 💥 Starting at just ₹10,999* Including bank offer. Sale starts 4th November, on https://t.co/vvpXy4wEIa. Swipe left to explore the power of REBEL! 👉 Don't Follow. Just Rebel. https://t.co/N9atmRUE90— KarbonnSmartOfficial (@KarbonnSmart) November 2, 2026
Karbonn Rebel ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Rebel ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ HD+ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 650nits ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Helio G81 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 18ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Meet the all-new Karbonn REBEL Pro! 🔥 Shoot all day. Capture every detail. Create without limits. 💥 Starting at just ₹11,499* Including bank offer. 🛒 Sale starts 4th November, on https://t.co/vvpXy4wEIa. Swipe left to explore the power of REBEL Pro Don't Follow. Just Rebel. https://t.co/EeXnVk9g80— KarbonnSmartOfficial (@KarbonnSmart) November 2, 2026
Karbonn Rebel Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Karbonn Rebel Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ HD+LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 720nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Helio G81 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 64MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 20ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
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