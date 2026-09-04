KAIST ਨੇ ਬਣਾਈ SweepLED ਤਕਨਾਲੋਜੀ, AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ
SweepLED ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : September 4, 2026 at 3:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: KAIST ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ SweepLED ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ LED ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਟਲ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। SweepLED ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ KAIST ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ Hide-and-Sweep: Detecting Concealed Cameras via LED Illumination Sweeps ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ACM MobiSys 2026 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਕ ਜੋਂਗਯੁਕ ਯੂਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੂਨ ਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ KAIST ਦੇ ਪ੍ਰਫੈਸਰ ਜੂਨ ਹਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
🕵️ KAIST researchers developed "SweepLED," a smartphone + low-cost LED tech that detects hidden cameras in under 5 seconds with ~94% accuracy — for under $7. #KAIST #SweepLED #AI #Privacy— KAISTPR (@kaistpr) August 31, 2026
🖇️https://t.co/H0SXkoqowo pic.twitter.com/tZFL5eikFC
SweepLED ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੇਟਲ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। SweepLED ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ LED ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਚਮਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ, ਰਿਮੋਟ ਜਾਂ ਚਾਰਜਰ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ, ਅਪਰਚਰ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ 30 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਰ, ਘੜੀ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। SweepLED ਨੇ ਕਰੀਬ 94 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ। LED ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਖੋਜ?
ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਗੈਜੇਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਰੈਂਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ LED ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
SweepLED ਸਿਰਫ਼ ਚਮਕ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਹਲਚਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
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